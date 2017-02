Sinalização viária é intensificada em Bertioga

A prefeitura anunciou a intensificação na sinalização viária pelos bairros da cidade, com a pintura de solo e instalação de placas.

Dessa forma, nas ruas recentemente pavimentadas já estão concluídos os trabalhos de sinalização horizontal.

Conforme anunciou, a partir de 6 de março será intensificada a colocação de placas de trânsito e, nos próximos dias, serão executados serviços na rua Waldemar Costa Filho, no Indaiá, na rua João Ramalho (trechos passíveis dessa revitalização), no Centro e, ainda, na rua Humberto da Silva Piques, no Rio da Praia.

A praça Vicente Molinari contará ainda nesta semana com pintura de solo e sinalização, inclusive nas áreas externas do Hospital e Pronto Socorro. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, objetivo neste primeiro momento “é aprimorar a colocação de placas nos bairros, em ruas asfaltadas”.

