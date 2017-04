Sindicatos da região aderem à greve geral

Apesar da adesão, serviços não devem ser totalmente paralisados

A greve geral desta sexta-feira, 28, conta com a adesão de vários sindicatos regionais, estaduais e nacionais. Entre eles, estão os sindicatos dos professores de escolas municipais, estaduais e particulares, assim como os rodoviários. Apesar da adesão, é prevista a continuidade dos serviços pelas prefeituras e empresas de ônibus.

A greve geral, organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pelas frentes de esquerda Brasil Popular e Povo Sem Medo, é realizada em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência.

Durante assembleia na sexta-feira, 21, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região aprovou a participação da categoria e decidiu que “nenhum ônibus municipal, intermunicipal ou de fretamento da região metropolitana da baixada santista e litoral circulará a partir da zero hora de sexta-feira, 28, até as 23h59”, informou sua assessoria.

Aderiram também à greve geral: Sindicato dos Bancários de Santos e Região; Sindicato dos Professores de Escolas Públicas Municipais de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba; Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá; (Sindserv) Sindicato dos Professores de São Paulo; Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo; Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos.

Mesmo com a participação das categorias, alguns serviços serão mantidos. A agência dos Correios de Bertioga, por exemplo, informou que o funcionamento da unidade ocorrerá normalmente, e somente será afetada se prejudicada com o transporte. A assessoria de imprensa dos Correios informou que a paralisação parcial que ocorre nesta quinta-feira, 27, não afeta o atendimento à população. Ainda, que as agências estão abertas em todo o país e serviços como Sedex e Banco Postal estão disponíveis, no entanto, serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12 e Sedex Hoje) estão suspensos. Segundo informou, “o movimento concentra-se, principalmente, na área operacional. Mesmo assim, em algumas unidades, muitos empregados estão sendo impedidos, pelos sindicatos, de entrar em seus locais de trabalho. Os Correios já estão adotando as medidas necessárias, inclusive jurídicas, para resolver esses casos pontuais”.

Todos os serviços mantidos pela prefeitura de Bertioga também devem ser mantidos, conforme afirmou sua assessoria. Por meio de nota, revelou que “a determinação é que os servidores mantenham os serviços normalmente. Caso, algum funcionário seja prejudicado por conta das paralisações, precisará comprovar para não ter o dia descontado. Além disso, aqui na cidade, a orientação é que o transporte público funcione pelo menos, com o mínimo exigido por lei”.

Em Guarujá, a informação é de que os serviços municipais não serão afetados “e casos isolados serão monitorados e analisados pela Administração Municipal”.

Já o Grupo Sobral, que mantém as concessionárias do transporte público em Guarujá e em Bertioga, respectivamente Translitoral e Viação Bertioga, acrescentou que “embora não tenha interferência nas decisões do sindicato da categoria, não medirá esforços para a manutenção dos serviços”.

A Viação Piracicabana, responsável pelo transporte de ônibus municipais em Santos e Praia Grande, e a BR Mobilidade Baixada Santista, que opera os ônibus intermunicipais e o VLT, avisam que, para a sexta-feira, 28, está programada a operação normal dos sistemas de transporte.

Foto: Adonis Guerra SMABC