Sinfônica de Santo André une Ravel e jovem compositor, no Tocando Santos, domingo

Apresentação da sinfônica será no Sesc-Santos, às 18 horas. Os ingressos (R$ 17 e R$ 8,50) estão à venda na bilheteria

Atração de mais um concerto do projeto Tocando Santos 2017, domingo, 4 de junho, no Sesc, a Orquestra Sinfônica de Santo André apresenta duas obras com características bastante distintas, mas que se completam e revelam o potencial do grupo sinfônico criado há 27 anos. Uma delas é a ´versão` de Maurice Ravel para Quadros de uma exposição, de Modest Mussorgski. Ravel apropriou-se da peça, originalmente escrita para piano solo, e compôs uma das mais importantes obras sinfônicas do começo do século XX. Com orquestração variada, deu cores à composição de Mussorgski.

O programa traz, ainda, Farras 51/2, composta pelo jovem compositor Felipe Senna, em agosto de 2016, originalmente para Percussão solo e Banda Sinfônica. A obra foi encomendada pela vibrafonista Priscila Balčiūnas, integrante da Orquestra Sinfônica de Santo André. A direção da orquestra solicitou a Felipe Senna que fizesse uma nova versão, desta vez para Sinfônica e Percussão Solo – Priscila será a solista do concerto em Santos.

O concerto terá regência do maestro (convidado) Luis Gustavo Petri. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Sesc-Santos (Av. Conselheiro Ribas, 136, Aparecida): R$ 17 e R$ 8,50. O Tocando Santos é uma realização da Agência Metropolitana (Agem) e do Sesc-Santos.

Santos

Da redação

Foto: Miguel Denser/Divulgação OSSA