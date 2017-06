Solenidade marca aniversário de nove anos da GCM

Evento no teatro celebrou a história da guarda municipal sebastianense

Uma solenidade com a participação de todas as forças de segurança do município marcou, na manhã de terça-feira, 13, o aniversário de nove anos da Guarda Civil Municipal de São Sebastião (GCM), em evento no Teatro Municipal, com a presença presença do prefeito Felipe Augusto; do secretário de Segurança Urbana José Roberto de Lara; do comandante da Guarda Edgar Celestino; do comandante da PM capitão Daniel Lemes; do comandante do Corpo de Bombeiros tenente Smidi; do representante da Polícia Federal Saint’Clair Zonta Júnior; do representante da Polícia Civil Sergio Gama; do comandante da Delegacia da Capitania dos Portos capitão Luiz Antônio Anídio Moreira; de vereadores da cidade, além de grande público.

A GCM foi criada em 13 de junho de 2008 com uma tropa de 65 servidores. Depois de nove anos, esta é a primeira vez que a corporação é comandada por um GCM de carreira, conforme destacado pelo secretário Lara e pelo comandante Celestino. Eles também enfatizaram as muitas atribuições que a GCM passou a ter, como a ronda escolar e a patrulha Maria da Penha.

O secretário de Segurança Urbana disse: “Nosso grande objetivo hoje é proporcionar mais segurança para a nossa população e, sem dúvida, nestes primeiros meses já avançamos muito e certamente iremos avançar muito mais com melhorias na estrutura da guarda seja em materiais, uniformes, viaturas seja em treinamentos e cursos para cada vez mais melhorar o atendimento”,

O comandante da GCM também fez questão de ressaltar os benefícios concedidos para os oficiais da guarda. “Não tenho dúvida de que desde o início do ano a corporação está muito mais motivada a desempenhar com satisfação suas atividades. Em seis meses, tivemos algumas conquistas bastante importantes para o amadurecimento da guarda e, principalmente, para garantir o melhor resultado quando o assunto é a sensação de segurança da população”.

O prefeito Felipe Augusto agradeceu o empenho com que a GCM vem trabalhando desde o início do ano. Lembrou que a guarda já recebeu novos coletes balísticos, realizou cursos de capacitação profissional e adiantou que está licitando compra de novos uniformes, viaturas e equipamentos para a corporação. “Os nossos próximos passos em relação à GCM serão organizar a carreira, implantar base na costa sul e implantar a Guarda Civil Ambiental”.

O chefe do Executivo ressaltou que as forças de segurança do município nunca tiveram uma parceria tão forte com a prefeitura. Isso inclui a atividade delegada já definida com a PM (que depende agora somente de assinatura do governo do estado para ser implementada) e parcerias já alinhavadas com Bombeiros e Polícia Ambiental.

