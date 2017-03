SS e Ilhabela passam a contar com plantão odontológico

Atendimento ocorre em São Sebastião de segunda a sexta-feira, em três locais da cidade

Os municípios de São Sebastião e Ilhabela inauguraram, neste mês de março, o serviço de plantão odontológico na rede pública. Em Ilhabela, o serviço passou a ser oferecido 24h nos finais de semana e feriados, na Unidade Básica de Saúde do Perequê.

Na unidade, são executados todos os serviços relacionados a emergência e urgência odontológica como: drenagem de abscessos; tratamento de alveolites de hemorragias pós-cirúrgicas; de trismo; reimplante dentário; selamento de cavidades; suturas compreendendo lábios e cavidade oral; tratamento de DTMs; pulpites e hiperemias pulpares; dores orofacias; fraturas dentais; exodontias em caráter emergencial; colagem de próteses unitárias; e traumatismos dento-alveolares.

De acordo com o secretário de Saúde ilhéu, o médico Marco Antônio Gênova, este serviço reflete a proposta da administração em promover melhorias na saúde de Ilhabela. “Estamos implantando mudanças significativas como a intensificação das ações de combate e prevenção, incentivo aos servidores, introdução do novo sistema de gestão no PSF, investimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), médico emergencista, a criação da UTI no Hospital Mário Covas, e agora o Plantão Odontológico”.

Já em São Sebastião, as equipes de atendimento são formadas por dentistas clínicos gerais, que atendem a população de segunda a sexta-feira, em três locais – no Canto do Mar, das 8h às 17h, na ESF; Morro do Abrigo, das 7h30 às 16h30, também na ESF; e pronto-socorro central, das 7h às 21h. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesau), a partir do mês de abril mais uma equipe prestará o serviço em Cambury, na costa sul. Segundo a Secretaria de Saúde de São Sebastião, os principais atendimentos são os de tratamento de cárie dentária, extrações simples, tratamentos menos complexos de gengiva e avaliação de alterações dos tecidos moles.

