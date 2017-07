SS quer fortalecer parceria com agentes de turismo

Prefeito destacou medidas turísticas que devem beneficiar região central da cidade

O prefeito de São Sebastião Felipe Augusto reuniu-se com agentes, guias e empresários ligados ao setor de turismo, na tarde de segunda-feira, 10, para alinhar ações e planejamento, para a profissionalização do turismo no município. Também participaram do encontro, o vice-prefeito Amilton Pacheco; a secretária de Turismo e presidente da Fundação Educacional e Cultural Deodato Sant’Anna, Adriana Augusto; e o presidente da Câmara Municipal, Reinaldo Moreira (PSDB), além do vereador Ercílio Souza(SDD).

O chefe do Executivo ressaltou que a prefeitura “está de portas abertas para parcerias com todos os profissionais do setor”. Felipe disse ainda que várias ações irão repercutir no setor, como, por exemplo, a realização dos Jogos Regionais dos Idosos; a abertura para visitação no Parque Estadual de Alcatrazes; e, em 2018, a realização conjunta dos Jogos Regionais entre São Sebastião e Ilhabela.

Entre outros temas abordados no encontro, o prefeito falou dos projetos de marinas públicas e do homeport; os ajustes no sistema viário central com a chegada da rodovia do contorno sul; além de destacar a participação em todas as feiras nacionais e internacionais de turismo, compartilhando estandes com os municípios vizinhos do Circuito Litoral Norte.

O prefeito citou também o apoio ao trabalho artesanal dos índios da Aldeia do Rio Silveiras; a recuperação do prédio da Câmara e Cadeia; e o reforço da segurança em todo o município como fatores para o desenvolvimento do turismo.

São Sebastião

Da redação

Foto: PMSS