SS retoma diálogo com CBH-LN para ter acesso a financiamentos ambientais

Com quitação de dívida, cidade volta a estar habilitada para receber repasses

A prefeitura de São Sebastião retomou o diálogo com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), após efetuar pagamentos de pendências herdadas pela administração passada. Dessa forma, o município habilita-se, novamente, a receber recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para aplicação em diversas áreas de proteção ao meio ambiente.

O assunto foi tema de encontro, na manhã de quinta-feira, 13, entre o prefeito Felipe Augusto e o secretário executivo do CBH-LN, Sylvio do Prado Bohn Júnior. O secretário municipal de Urbanismo Luiz Eduardo de Araújo, respondendo interinamente também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou do encontro; ele explica: “Estamos alinhando com o Comitê a execução de novos projetos financiados pelo Fehidro e executados pelo município. A colocação dos pagamentos em dia possibilita que tenhamos recursos para novas ações. São projetos que podem ser desenvolvidos na proteção de mananciais e monitoramento meteorológico, por exemplo.”

São Sebastião

Da redação

Foto: Celso Moraes

