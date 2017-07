São Sebastião intensifica vacinação contra HPV, Hepatite B e Meningite C

Ação, realizada até dia 28 de julho, ocorre por determinação da Secretaria de Estado da Saúde em todas as unidades do município

A Secretaria de Saúde de São Sebastião (SESAU) inicia nesta segunda-feira, 24, uma ação de intensificação na campanha de vacinação contra HPV, Hepatite B e Meningite C. A ação ocorre por determinação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A população-alvo abrange adolescentes de 9 anos a 14 anos e adultos em geral.

As vacinas, gratuitas, estarão disponíveis em todas unidades de saúde do município até sexta-feira, 28. A SESAU ressalta que o público-alvo deverá comparecer para à imunização munido de documento de identidade e carteira de vacinação.

O público-alvo da vacina contra o HPV é composto por meninas entre 9 e 14 anos e meninos com idades entre 11 e 14 anos. A imunização para Meningite, a vacina meningocócica, abrange meninos e meninas com idades entre 12 e 13 anos de idade.

Já as doses de Hepatite B serão oferecidas para todas as faixas etárias. Antes da intensificação a vacina era oferecida apenas para pessoas com até 49 anos. A Secretaria de Saúde ressalta que em relação à vacina contra a Hepatite B o esquema completo consiste de três doses, portanto as pessoas estarão protegidas apenas se estiverem com o esquema completo.

