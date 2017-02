Street Skate dá vida ao antigo terminal do Jardim Raphael

A Associação Skate Bertioga vai reunir skatistas, grafiteiros e músicos em um só palco, no domingo, 19

O 1º Terminal Street Skate será realizado no domingo, 19, a partir das 10 horas, na área do antigo terminal rodoviário do Jardim Raphael. Com inscrições gratuitas, que podem ser feitas no local, a competição é voltada para skatistas iniciantes e amadores .

O dia de competições sobre rodas contará, também, com o grafiteiro Rainer Oliveira e batalha demo de MC’s. O presidente da Associação Skate Bertioga – ASB, Paulo Matos, destaca que a proposta é ocupar o espaço do antigo terminal com esporte, cultura e arte. “Mesmo que você não ande de skate apareça para prestigiar, serão todos bem-vindos”, convida.

O evento é uma realização da ASB e loja Art Surf Skate, com apoio das marcas OSB e Perfect Line. A cobertura ficará por conta do canal Skate Podre, do Youtube.