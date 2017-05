Suel Abujamra atende pacientes em mutirão oftalmológico na Fabe

Iniciativa do vereador Pacífico Júnior reuniu mais de 200 pessoas

O presidente do Instituto Suel Abujamra, que leva seu nome, liderou uma equipe de oftalmologistas durante o Mutirão de Combate à Cegueira, na Faculdade Bertioga (Fabe). A mobilização coletiva reuniu 200 pacientes no sábado, 6. A ação é uma iniciativa do vereador Pacífico Júnior (Pros), em parceria com a prefeitura de Bertioga e Fabe.

O primeiro mutirão aconteceu no dia 8 de abril e atendeu 400 pessoas, como explica o vereador: “Como muitas pessoas ficaram na fila de espera na primeira, nós fizemos uma continuidade. O Instituto Suel Abujamra vem fazendo um trabalho de excelência no combate à cegueira”.

Suel Abujamra, de 83 anos, e mais nove médicos realizaram atendimentos e exames durante toda a manhã de sábado. “60% da cegueira é evitada com diagnóstico e tratamento precoce. Infelizmente, os pacientes que nos procuram já vêm em estado avançado da doença, tanto na retinopatia diabética, no glaucoma, na degeneração macular relacionada à idade e até as crianças, que precisam usar óculos e não usam. Essa ação é uma ótima oportunidade de difundirmos que o exame oftalmológico é fundamental”, afirmou Abujamra.

As doenças mais frequentes diagnosticadas durante o mutirão foram catarata, lesões na retina, diabetes e glaucoma. Os pacientes com fortes complicações serão encaminhados à sede do Instituto, em São Paulo, para tratamento gratuito.

Marina Aguiar

Foto: JCN