Surfista Deivid Silva embarca para a Austrália

Atleta da Prainha Branca irá iniciar a temporada de competições 2017, em Newcastle

O surfista guarujaense Deivid Silva já está a caminho de Newcastle, na Austrália, onde irá iniciar a temporada 2017 do WSL Qualifyng Series. Ele embarcou na quarta-feira, 15, e entre os dias 20 e 26 irá competir o Maitland and Port Stephens Toyota Pro, campeonato de nível 6000 (vale seis mil pontos no rancking do QS). O atual campeão é o australiano Matt Wilkinson.

Em seguida, de 27 de fevereiro a 5 de março, ele entra novamente na água, na briga pelos 6000 pontos do Australian Open of Surfin, em Manly Beach, também em Newcastle, cujo atual campeão é outro australiano, o surfista Dion Atkison.

Deivid Silva é patrocinado pela Pena e conta com o apoio de Pranchas Glasser, Nosso Lar, Surfuncional e Wet Dreans.

Foto: Arquivo Pessoal