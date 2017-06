Surfista faz campanha on-line para participar de campeonato na Indonésia

Eduardo Motta está entre os 28 semifinalistas que concorrem à vaga na final do Quiksilver Young Guns Surf 2017, na Indonésia

A família do surfista Eduardo Motta, local da Prainha Branca, no Guarujá, lançou esta semana a campanha de votação on-line da semifinal do campeonato mundial Quiksilver Young Guns Surf 2017, que dá direito de participar da final, na Indonésia. Entre 100 participantes, foram escolhidos 28 atletas para concorrer a esta fase. Desses, somente cinco passarão para a final por meio de votação, e outros três serão selecionados por surfistas profissionais.

Os finalistas ganham a viagem com todas as despesas pagas para a Indonésia e concorrem a US$ 10 mil. Eduardo é um dos três brasileiros escolhidos para concorrer à etapa, e seu vídeo foi selecionado pelo surfista profissional Ezekiel Lau, do Havaí. A mãe Tatiane Lins de Oliveira afirma que se sente confiante em relação ao resultado. “A gente sabe que o Eduardo tem potencial para estar lá entre os finalistas e fazer bonito. Ele vem treinando bastante para isso”.

De acordo com Tatiane, o filho ficou entre os semifinalistas no ano passado, mas teve de abrir mão dos votos, pois participaria do campeonato Fourth Annual Grom Games, realizado pela revista Surfing Magazine na mesma época. A votação acontece até o dia 5 de junho, pelo site http://quiksilver.com.br/surf/events/young-guns-surf/ e a final será entre os dias 9 e 18 de agosto.

Eduardo embarca no próximo mês para Maracaípe, em Pernambuco, para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Surf Tour, o Rota do Mar Surf and Music 2017, que será realizado nos dias 8 e 9. A vitória garante ao competidor uma vaga no Mundial ISA Júnior, no Japão, em agosto.

Paulista de Surfe

Eduardo Motta foi o campeão da categoria mirim (limite de 16 anos) da etapa de abertura do Hang Loose Surf Attack 2017, apresentado pela empresa Nosso Lar. Outro destaque foi o bertioguense Daniel Duarte, que faturou a petit (10 anos para baixo).

O evento contou com 230 atletas em cinco categorias. A competição teve três dias de disputas e foi encerrada na tarde de sábado, 17, na praia de Itamambuca. Também comemoraram vitórias o atleta de Florianópolis Wallace Vasco, na categoria júnior (até 18 anos); o cearense Cauã Costa, na iniciante (no máximo 14 anos); e o ubatubense Ryan Kainalo, na estreante (sub 12).