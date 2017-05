Surfistas de Bertioga acumulam experiências no Peru

Campeões do Circuito Bertioguense de Surfe 2016 e equipe de apoio passaram sete dias no litoral do Peru

Esporte e cultura em uma viagem de sete dias pelo litoral do Peru. A experiência foi vivenciada por nove atletas de Bertioga, campeões do Circuito Bertioguense de Surfe 2016. De 16 a 22 deste mês, eles conheceram sete praias com fundo de pedra, surfaram ondas de até três metros de altura, apreciaram a culinária local e contemplaram a rica fauna marinha, a exemplo de leões marinhos, focas e golfinhos.

A iniciativa do Programa de Desenvolvimento do Surfe na cidade, coordenado pela Associação Oficina de Atletas, tem como estratégia a evolução dos atletas e o fomento do surfe na cidade. O organizador Marcus Vinicius destacou que a proposta dessa viagem, válida como premiação do circuito do ano passado, foi levar os jovens para o Peru, para surfarem o máximo possível de ondas diferentes. “O foco foi treinar para as competições no Brasil, no segundo semestre de 2017, para representar a cidade nos circuitos de surfe estaduais e nacionais”.

O surfista André Cardoso, campeão da categoria longboard, destacou a integração entre as gerações e a experiência de surfar em praia com fundo de pedra, como pontos valorosos da viagem, principalmente, para os meninos das categorias iniciantes, a partir de dez anos. “Com certeza, isso vai resultar em uma grande evolução para eles”.

Os atletas foram acompanhados por técnico, preparador físico, fotógrafos, professor de inglês e alguns pais. Toda a viagem foi filmada para a produção de um documentário. O tour contou com o apoio da Associação Oficina de Atletas; Sobloco Construtora; Praias Imobiliária; LM Surf; Widex Travel; Mundo Surf Produções; e Surfuncional.

Foto Divulgação/ Surfuncional