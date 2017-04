Surfistas de Bertioga embarcam para o Peru

Viagem ao Peru, programada para maio, é premiação do Circuito Bertioga de Surfe 2016

A tão esperada premiação do Circuito Bertioguense de Surfe 2016 já tem destino e data definidos. No próximo dia 16 de maio, nove campeões embarcam para o Peru, com retorno agendado para o dia 22. Serão sete dias para explorar as belas ondas do país vizinho, que fica a 5 horas de voo de São Paulo.

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento do Surfe na cidade, coordenado pela Associação Oficina de Atletas, como estratégia de ação do programa, que objetiva a evolução dos atletas, e fomenta o esporte na cidade.

O organizador Marcus Vinicius destaca que, “apesar de todas as dificuldades encontradas no caminho, principalmente financeira, com o país em crise e falta de incentivos, seus parceiros e apoiadores de responsabilidade cumpriram com a promessa”.

Os atletas serão acompanhados pelo técnico, preparador físico, fotógrafos e alguns pais. Serão mais de 13 pessoas na grande aventura pelas ondas do Pacífico. Toda a viagem será filmada para a produção de um documentário. “Talvez, estes jovens surfistas nunca teriam a oportunidade de sair do Brasil para surfar, então estamos realizando o sonho deles”, destaca Marcus Vinicius.

Viajam, os atletas: Daniel Duarte, 10 anos (campeão petit 2016 – Centro); Hugo Amparo, 12 anos (campeão estreante 2016 – Centro); Gabriel do Rosário, 14 anos (campeão iniciante – Boraceia); João Bezerra, 15 anos (campeão mirim – Boraceia); Vagner Sena (campeão junior – Boraceia); Caroline Perez (campeã feminina – Centro); André Cardoso (campeão long board – Centro); Thiago Amâncio (campeão stand up waves – Centro); Jeferson Machado (campeão open – Boraceia);

Segundo o organizador, o único atleta que não irá é Giles Lopes (campeão da categoria master 2016), por motivos pessoais.

A viagem tem o apoio de empresas parcerias que se comprometem em transformar a realidade da cidade, de seus esportistas e da comunidade local. São elas: Sobloco; Praias.com.br; lm Surf; Sesc Bertioga; Surfuncional; Riviera de São Lourenço; Associação Oficina de Atletas; e associações de surfe da cidade.

