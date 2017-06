Suspeito de homicídio contra policial militar é preso em São Vicente

Rosivaldo Rodrigues da Silva, 32, foi preso na manhã de hoje no Humaitá, em São Vicente

Um homem suspeito de matar um policial militar no início de maio, foi preso na manhã de hoje, 13, no bairro Humaitá, em São Vicente. Rosivaldo Rodrigues da Silva, 32, foi detido por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos (DIG), que cumpriram o mandado de prisão temporária expedido.

As investigações em curso apontam Rosivaldo como autor do homicídio qualificado praticado em 2 de maio contra o policial militar Edvaldo Pedro dos Santos e, por isso, teve sua prisão decretada pelo judiciário após a representação do Delegado responsável por esta investigação. O suspeito foi conduzido à Cadeia Pública e permanece à disposição da justiça.

Foto: Divulgação/DIG