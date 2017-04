Suspeito é detido por posse de arma de fogo em Guarujá

Acusado efetuou diversos disparos no bairro Morrinhos antes de ser detido pela polícia rodoviária

Um indivíduo foi preso na madrugada desta segunda-feira, 10, por porte ilegal de arma de fogo. Rudney Farias Veloso foi abordado por policiais militares da Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) no km 3 da rodovia Cônego Domênico Rangoni.

A equipe, formada pelos cabos Junio e Diogo e o soldado Barros, foi acionada por moradores que informaram que um veículo Astra, na cor preta, transitava com dois indivíduos que efetuavam disparos com arma de fogo pelo bairro Morrinhos, em Guarujá.

Os indivíduos foram avistados no km 6 da rodovia Cônego Domênico Rangoni, mas fugiram e só foram abordados no km 6, sentido Cubatão. No veículo foi encontrada uma pistola da marca Taurus, um carregador e cinco munições, embaixo do tapete do banco do motorista, que assumiu a posse da arma.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao DP Sede de Guarujá e delegado Caio Azevedo de Menezes determinou a prisão em flagrante do Indiciado Rudney Farias Veloso. Posteriormente, foi arbitrada fiança de R$ 1.200,00 ao indiciado, que ficou a disposição da autoridade.

Foto: Divulgação/TOR