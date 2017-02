Suspeitos de furtar interior de veículos são presos em Bertioga

Petter e Leonardo estavam em um Gol prata com produtos de roubo e 3,7 gramas de maconha.

Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira, 2, acusados de furtar o interior de veículos em Boraceia. Petter dos Santos Possidonio, 22 anos, e Leonardo Nery dos Santos, 25 anos, estavam em um veículo Volkswagen/Gol prata com produtos de roubo e 3,7 gramas de maconha.

Segundo o boletim de ocorrência, os homens estavam em um veículo na rodovia Rio-Santos, no km 196, quando foram abordados por dois policiais militares que desconfiavam da relação do veículo com furtos a interior de veículos, crimes cometidos pouco antes.

No carro dos indivíduos estavam dois tênis da Nike e dois celulares, um Samsung J7 e um Asus Zenphone 2, além de uma carteira sem documentos, contendo R$ 206,10. Ao pesquisarem os IMEIs dos aparelhos, os PMs descobriram que o Asus era produto de um roubo realizado no dia 13 de dezembro de 2016.

E o jogo virou

Ao chegarem na Delegacia de Polícia de Bertioga, os policiais e os autores se depararam com os donos dos produtos roubados. Eles estavam realizando o boletim de ocorrência e contaram que estavam na praia do Indaiá, mas ao voltarem ao seu veículo se depararam com o vidro dianteiro direito quebrado e os seus pertences furtados.

Ao ser questionado sobre o celular roubado, uma das vítimas informou que obteve o aparelho na troca de outros dois celulares em Suzano. A vítima virou autor de crime e agora responde em liberdade por receptação culposa. Petter e Leonardo foram presos em flagrante.

Foto: JCN

Marina Aguiar