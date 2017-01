Tá estressado? Vá surfar!

Foto: Divulgação/Sirena

Bertioga

Vanessa Ortiz

O verão chegou com altas temperaturas, e o clima quente é perfeito para curtir as férias em frente ao mar, ou dentro dele. A prática do surfe e do stand up paddle podem ser ótimas pedidas para quem quer se exercitar e se refrescar nesta época do ano. Não tem habilidade com estes equipamentos? Não tem problema, porque Bertioga conta com algumas opções de escolas para ensinar tais esportes.

Na Riviera de São Lourenço, o serviço é oferecido pela Sirena Surf, localizada no módulo 5. Segundo o proprietário Ronisson de Jesus, a unidade tem grande procura por vagas nesta época do ano: “Temos uma média de 600 alunos por temporada”. Na Sirena, de dezembro a fevereiro, as aulas acontecem todos os dias, das 9h às 18 horas, e fora do período, somente aos fins de semana. A idade mínima para participar das aulas é de 4 anos. O valor é de R$70 por pessoa, tanto para surfe, quanto para stand up. Telefone para contato: (13) 98158 3601.

Outra opção mais próxima ao centro da cidade é a Pro Radical, localizada em frente à praça de esportes radicais João Carlos Ferreira Mathias. A escola também oferece aulas todos os dias durante a temporada, e a idade mínima é de 5 anos, ao preço de R$50 reais por pessoa. Para mais informações, (13) 98225 0718.

Em ambas as unidades, os equipamentos (pranchas, remos e parafinas) estão inclusos.