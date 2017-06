Tartaruga fotografada por turista em Bertioga morre

Instituto Gremar foi acionado para resgatar a tartaruga, que morreu com sinais de afogamento. Ação da turista não teve ligação com o fim drástico

A foto de uma turista segurando uma tartaruga Chelonia Mydas, conhecida como tartaruga-verde, na praia da Enseada, próximo ao bairro Maitinga, em Bertioga, repercutiu nas redes sociais no domingo, 4. A turista compartilhou a foto com a frase: “Hoje, na praia de Maitinga, essa linda tartaruga veio nos fazer uma visita”, mas foi repreendida por algumas pessoas por ter tocado no animal e o tirado da água.

Uma internauta criticou: “Entao larga ela ne colega [sic] (…)Deveria ser crime perturbar esses animais”. Outra disse: “Linda visita! Mas, para que outras venham, não podemos pegar! Ela ficaria mais bonita na água!”, salientou.

Uma equipe do Instituto Gremar, com sede em Guarujá, foi acionada para resgatar a tartaruga, mas, quando chegou ao local, o animal estava morto, com sinais de afogamento, segundo a bióloga e responsável técnica do Instituto, Rosane Fernanda Farah. “Neste caso, o animal deveria estar próximo à zona de arrebentação, e se tratando de um animal debilitado, ela realizou o procedimento correto, que era retirar da água”, explicou. “Acredito que ela retirou da água e chamou os salva vidas, pois fomos acionados pelo resgate”.

A bióloga atenta aos moradores e turistas que é comum encontrar tartarugas marinhas nadando próximo ao costão. “Elas podem estar debilitadas ou feridas; apresentarem comportamentos que não são normais. Por isso, pedimos para que entrem em contato para que nós, especialistas, possamos fazer a avaliação”, disse.

Caso o animal esteja na faixa de areia, a orientação é a mesma: não se aproximar e procurar um guarda-vidas, ou ligar para o Instituto Gremar, imediatamente, pelos telefones (13) 33957000/35001469/78070948. O Instituto é uma organização não governamental (ONG) fundada em 2004, no Guarujá, e que atua noslitorais paulista, carioca, paranaense e catarinense. O objetivo do instituto é o monitoramento ambiental e reabilitação de animais vitimados, assim como atividades de educação ambiental e atendimento a emergências ambientais com fauna.

Marina Aguiar

Foto: Reprodução/Facebook