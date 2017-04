Tatuadores se reúnem no 2º Tattoo Festival São Vicente

Mais de duas mil pessoas compareceram na primeira edição do evento, realizada no ano passado

O feriado prolongado em São Vicente contará com o 2ª Tattoo Festival SV, que reunirá mais de 70 tatuadores de estilos que vão desde o oldschool ao oriental. Na primeira edição, realizada no ano passado, o evento contou com a participação de mais de duas mil pessoas.

O festival, que ocorre de 21 a 23 de abril nas dependências da UniBrFaculdade São Vicente, conta com 40 estandes divididos entre artistas, produtos e serviços para tatuadores, moda e gastronomia. As atividades serão realizadas sempre das 14 às 22 horas.

O evento, considerado um dos maiores do seguimento no estado, é organizado pela Associação Encontro Cultural Tattoo Brasil, Conceito Workshop, RedhTattoo Studio Exclusive e Japa Tattoo. Um dos responsáveis, Rodrigo Redh, explica que a programação diversificada deve atender os visitantes e profissionais da área com a realização de palestras, workshop, oficinas de tatuagem e desenho, por exemplo. Ele destaca a oficina permanente de tatuagem como uma das principais atrações, já que o público poderá experimentar as máquinas de tatuagem desenhando em pedaços de borracha.

Também responsável pelo festival, Japa Tatto revela que, neste ano, os artistas participarão de uma disputa. Disse ele: “Uma das novidades é a competição entre os tatuadores, que concorrem a 1º e 2º lugar nas categorias Realismo, Colorido, Preto e Cinza, OldSchool, Melhor do evento, Oriental, Pontilhismo e Revelação e serão avaliados por uma comissão de artistas renomados formada por Mordenti, Polska e William Esposito”.

A entrada para o evento é um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Todas as atividades são gratuitas e os visitantes ainda concorrem a sorteio de tatuagens.

O evento é realizado em parceria com a UniBrFaculdade São Vicente e conta com o apoio da prefeitura de São Vicente, por meio das Secretarias da Cultura e da Saúde, Ponto da Chuleta, Careca’s, Maktub, Papelaria Jambo, Ideias Criativas e PolskaTattoo.

A UniBr está instalada na avenida Capitão-Mor Águiar, 798, no Centro.

Foto: Hygor Abreu/Divulgação