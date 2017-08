Na Casa da Cultura, mestre Valdeck de Garanhuns manipula bonecos do teatro de mamulengo em espetáculo gratuito

No próximo domingo, 6, o projeto Teatrada apresentará o espetáculo de teatro de mamulengo O Casamento Caipira de João e Marieta, sob comando do mestre Valdeck de Garanhuns. Às 11 horas, na Casa da Cultura, localizada na avenida Tomé de Souza, 130, Centro. Entrada grátis. O projeto Teatrada é uma parceria do Sesc com a prefeitura de Bertioga.

Foto: Divulgação