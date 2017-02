Técnico vistoria trabalho do Fundo Social de Ilhabela

Acompanhado da primeira-dama, técnico visitou lojas e estrutura no município

A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo Lu Alckmin encaminhou um representante da entidade, Jefferson Froes, para visitar as instalações e atividades do Fundo Social de Ilhabela. Na função de presidente desde o dia 1º de janeiro, a primeira-dama Júlia Tenório aproveitou a visita para realizar uma roda de conversa com funcionários e colaboradores. A presidente apresentou ao técnico as dependências do local, que conta com polo da beleza, padaria artesanal, corte e costura, tear, artesanato, crochê e marcenaria.

Para a primeira-dama, a visita estreita laços e cria novas oportunidades. “É muito importante desenvolvermos esse contato para que possamos ajustar projetos que já estão em andamento, além de novas ideias. O Jefferson está representando a dona Lú Alckmin, e ela sabe que desenvolvimento social tem muita importância para o município. Sei também que a visão dela coincide com a nossa, que é realmente de trazer a base para que as pessoas se desenvolvam e possam ter independência e autonomia”.

A visita teve o objetivo de prestigiar tanto a primeira-dama como os trabalhos desenvolvidos pelo Fundo Social de Ilhabela, como disse Froes: “É uma visita técnica, mas com a representatividade da primeira dama do estado, Lu Alckimin. A minha função é orientar, tirar dúvidas e, principalmente, nos colocar à disposição do Fundo Social do município. Adorei tudo aqui, todo mundo é muito caprichoso. Muito bom”.

Para mostrar um pouco do trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Ilhabela, Júlia Tenório levou o técnico à lojinha Mãos de Fada, que comercializa os produtos produzidos pelos alunos do Fundo, como roupas e artesanatos. O local também oferece os produtos confeccionados pelos alunos da Apae de Ilhabela. O visitante ainda visitou a loja da Vila, almoçou no arquipélago e conheceu o prefeito Márcio Tenório em seu gabinete.

Os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Ilhabela retornam no mês de março. Os interessados podem escolher entre as aulas de auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, depilação e designer de sobrancelhas, maquiagem, corte e costura, tear, artesanato, crochê, panificação e marcenaria.

