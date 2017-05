Tenório assina decretos que regularizam o Green Park

Decretos determinam a regularização do núcleo habitacional, que possui cerca de 500 moradores, e congelamento de construções

O prefeito de Ilhabela Márcio Tenório assinou, na semana passada, o decreto que determina a área do bairro Green Park como zona de interesse social para regularização fundiária, assim como o congelamento de construções na rua Chico Gravi, Morro da Irene e Green Park.

O primeiro decreto delimita a área em discussão como de interesse social para a regularização das moradias do local. Já o segundo documento determina o congelamento das obras nesta área e na região da rua Chico Gravi e Morro da Irene, ou seja, será proibida qualquer nova construção. Com a assinatura dos decretos, a prefeitura pode começar a trabalhar para normatizar a área na qual se encontram esses moradores, possibilitando, assim, que os mesmos recebam a escritura definitiva de seus imóveis, além de uma série de melhorias planejadas. Serão quase 500 moradores beneficiados. Nas palavras do prefeito, “hoje é um dia muito especial. Após 28 anos de trâmite judicial, chegamos ao fim de uma longa jornada para os moradores do Green Park”.

A próxima fase compreende o aguardo da licença ambiental, que já foi cobrada pelo departamento de habitação durante reunião na Secretaria de Estado da Habitação, no dia 18 de abril.

