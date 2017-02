Tenório recebe procuradores para reforçar movimento anticorrupção

Márcio Tenório recebe o secretário de assuntos jurídicos Vinicius Julião e os procuradores Luís Eduardo, Vinicius Ferreira, Eduardo Alves e Fernanda de Deus

O prefeito Márcio Tenório recebeu, em seu gabinete, o secretário de assuntos jurídicos Vinicius Julião e os cinco procuradores municipais que integram o quadro efetivo de funcionários. O encontro é uma mobilização promovida pela Anpm (Associação Nacional dos Procuradores Municipais), para o Dia do Fortalecimento da Advocacia Pública, para a valorização profissional do procurador municipal.

Luís Eduardo Amorim Guedes explica: “Normalmente, não somos bem-vistos, mas o procurador evita que muitas coisas erradas aconteçam na administração; tudo passa por nós e avaliamos se está correto ou não”. Ele estava acompanhado de Vinicius Ferreira de Carvalho, Eduardo Alves e Fernanda de Deus Diniz, também procuradores de Ilhabela.

A associação sugeriu que os procuradores municipais entregassem pessoalmente uma carta, cujo conteúdo foi redigido pela própria associação, e registrassem o momento em foto ou vídeo para postar nas redes sociais com a #procuradorcontracorrupção.

O conteúdo da carta objetiva chamar a atenção da administração e de toda a população sobre a importância do papel do procurador municipal no combate à corrupção e no fortalecimento do município.

