Terceiro Desafio Top Bike é disputado em Igaratá

Penúltima etapa do circuito, com predominância triptrail, homenageia a França

A cidade de Igaratá (SP) recebe no dia 20 de agosto a terceira etapa do Desafio Top Bike, que contará com a participação de aproximadamente 500 ciclistas de vários estados. A cada etapa, um país com tradição ciclística é homenageado e, nesta fase, será a França. As inscrições ainda podem ser feitas no site da organização, a AEsporte.

A corrida conta com predominância triptrail (estradas), além de trechos de trilhas e desafios naturais. Para a participação, o percurso foi dividido em três categorias: Pro (40km) – elaborado para os mais experientes no esporte; Esporte (31km) – para praticantes de mountain bike; e Turismo (16 km) – indicado para iniciantes, em forma de passeio e com auxílio de ‘bike anjos’, que acompanham com suporte e orientações de pedal.

A largada ocorrerá no Complexo Esportivo de Igaratá (rua Adilson Bechtlufftno, s/n), às 9 horas.

De acordo com a organização, os cinco primeiros colocados da Geral e das categorias Pro e Esporte subirão ao pódio e, na categoria Turismo, todos receberão medalhas de participação, além de camisa de ciclista exclusiva do Top Bike.

Inscrições e mais informações podem ser obtidas no site da organização (www.aesporte.com.br).

Igaratá

