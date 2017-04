Terra Ribeirão-Silveira abre para visitação na Semana do Índio

Programação será entre os dias 14 e 19 de abril, na Aldeia Rio Silveira, e de 21 a 23, na Aldeia Porteira

As aldeias da terra Guarani Ribeirão-Silveira, localizada na divisa entre Bertioga e São Sebastião, realizam dois eventos alusivos ao Dia do Índio, celebrado em 19 de abril. O primeiro acontece entre os dias 14 e 19, na Aldeia Rio Silveira, e o segundo, de 21 a 23 de abril, na Aldeia Porteira; em ambos, a programação reúne apresentações culturais e esportivas, além de pintura corporal e degustação de comidas típicas.

A abertura ocorre na sexta-feira, 14, a partir das 10 horas, com a cerimônia do Pajé, para receber os visitantes. Neste ano, a festa conta com uma novidade: um estande para venda de pratos típicos, como palmito assado com mel. Nos festejos, os guaranis também apresentarão Xondarias e Xondaros (dança típica Guarani, marcada por movimentos de esquiva e feita por mulheres e homens), competições de arco e flecha, corrida e luta corporal. O artesanato confeccionado nas aldeias, como bijuterias, réplicas de arco e flecha, e cestas, estará em exposição e disponível para compra.

Os eventos promovem interação entre visitantes e povo indígena, e dão a oportunidade de conhecer de perto a história e a cultura da etnia. O cacique Adolfo Timóteo destaca a importância da comemoração. “Nosso povo vem resistindo. Nós precisamos mostrar que estamos presentes, vivos e lutando bravamente para defender o nosso direito”.

A programação será a mesma para todos os dias, sempre das 10h às 17 horas, e a entrada é um quilo de alimento não perecível. O acesso à terra Guarani Ribeirão-Silveira é feito pela SP-55 (rodovia Rio-Santos), no km 189, pela Alameda Mauá. As festas têm a colaboração da Sabesp, do governo estadual, e do Sistema Costa Norte de Comunicação.

Região

Da redação

Foto: Marcos Pertinhes