Ticianelli apresenta moção de repúdio ao Itaú

Agência do Centro de Bertioga é alvo constante de reclamações e motivo de indicações na Câmara

Os constantes problemas com a agência do banco Itaú, no Centro, foram novamente abordados na Câmara de Bertioga. Desta vez, o vereador Carlos Ticianelli (PSDB) apresentou uma moção de repúdio devido o tratamento pelo qual são submetidos os clientes, que esperam debaixo de sol ou chuva para entrar, o que causa um alto índice de reclamações. Os vereadores chegaram a cogitar que os clientes boicotassem a agência, encerrando e transferindo suas contas para outros bancos. Ticianelli chegou a comentar sobre os vários pedidos já realizados pela Câmara, mas não atendidos: “Se não estão escutando os vereadores dessa casa não estão escutando o povo bertioguense”.

Foto: JCN