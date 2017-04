Ticianelli cobra divulgação do projeto Onda BGF

Vereador alega que não houve divulgação efetiva e distribuição de convites

A ausência da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e do Nace (Núcleo de Apoio à Criança Especial) no evento Onda BGF, que promove atividades acessíveis na praia da Enseada, foi motivo de indicação por parte do vereador Carlos Ticianelli (PSDB). Ele soube que não houve participação por falta de convite e conhecimento, por isso, indicou que seja viabilizada uma divulgação mais efetiva e a distribuição de convites a entidades que promovem a acessibilidade.

Foto: JCN