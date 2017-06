Ticianelli pede mudança de diretoria de ensino

Vereador apontou descaso da diretoria de Santos mesmo expostos os problemas das escolas estaduais de Bertioga

Os problemas da rede estadual de ensino no município foram discutidas em reunião entre a Diretoria de Ensino de Santos (que coordena as escolas estaduais de Bertioga) e os vereadores Carlos Ticianelli (PSDB) e Eduardo Pereira (SD). O resultado desse encontro foi uma indicação por parte do vereador peessedebista para que a prefeitura faça gestão no intuito de mudar a subordinação das unidades estaduais de educação para a Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes. Ele apontou o descaso da diretoria de Santos mesmo expostos os problemas na reunião e a “inexistência de trabalho voltado ao acompanhamento pedagógico nas unidades estaduais de ensino de Bertioga”. Carlos também destacou que se tem boas referências da atuação da diretoria de Mogi das Cruzes junto às unidades subordinadas.

Foto: JCN