Torneio de Beach Tennis começa neste fim de semana em Guarujá

Torneio arrecadará alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade

Os Jogos de Inverno do Guarujá começam neste fim de semana com a 4ª Copa Pérola do Atlântico de Beach Tennis. Popularmente chamado de Reis da Praia, o projeto visa fomentar o turismo no município, por meio da prefeitura.

Com início às 8 horas de sábado, 8, e domingo, 9, o evento já tem suas inscrições encerradas para os esportistas. Contudo, os interessados em assistir devem comparecer à Praia da Enseada durante o período de competição. No local também haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarujá.

De acordo com Cláudia Testa, organizadora do torneio, junto a Fábio Lutzemberg Amâncio, o campeonato fomentará o turismo no município. “Vem gente de todo o Estado de São Paulo, além de esportistas de Minas Gerias e do Sul do Brasil, que já confirmaram suas inscrições. Os atletas gostam muito daqui e o evento movimentará locais como hotéis, restaurantes e afins. Muitas vezes, esses acabam ficando até alguns dias depois da competição para desfrutar mais da Cidade”, ressaltou.

O Reis da Praia engloba modalidades como peteca, surf, stand up, futevôlei, jiu jitsu, capoeira, rapel, vôlei de praia, pesca, pokér, tamboréu, entre outros. Até o dia 29 de julho serão 13 eventos. A 4ª Copa Pérola do Atlântico de Beach Tennis será realizada na Praia da Enseada, em frente ao Acqua Mundo (Avenida Miguel Stéfano, 1700, Guarujá).

Foto: Renata de Brito