Torneio de Futebol Society começa neste fim de semana

Jogos serão no campo oficial de futebol, que será adaptado para receber quatro campos society

As equipes de futebol society sub-10, sub-12 e sub 14 da cidade se enfrentarão no Torneio de Futebol Cidade de Bertioga, que começará a ser disputado neste sábado, 6. O campeonato integra as atividades em comemoração aos 26 anos de emancipação do município.

Participarão, ao todo, 12 times por categoria, que jogarão sempre aos fins de semana do mês de maio, das 9 às 16 horas, com intervalo entre as 11 e 14 horas. Um dos organizadores do torneio, Lincon Siqueira, comenta que as inscrições foram preenchidas rapidamente. Disse ele: “O torneio foi recebido com muita expectativa pelo pessoal que costuma trabalhar com as crianças nas escolinhas, times de escolas particulares, municipais. Então foi bem bacana porque são poucos eventos como estes, voltados para estas categorias. Normalmente temos eventos sempre para o público adulto, são poucos para os menores”.

O campeonato, segundo observou, é aguardado com grande expectativa também pelas crianças e adolescentes. “Eles estão empolgados. Estamos atingindo em cheio o intuito, que é promover o esporte na base para que possam surgir novos talentos, fomentar o esporte”.

O Torneio de Futebol Cidade de Bertioga é realizado pela prefeitura de Bertioga, em parceria com o Sesc Bertioga. A unidade sediará todos os jogos e, quem quiser prestigiar os novos atletas pode comparecer ao Sesc, que está instalado na rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, no Jardim Rio da Praia.

Outros eventos

Também integram as atividades do aniversário de emancipação outros dois eventos esportivos. Neste domingo, 7, a partir das 8 horas, são esperados cerca de 150 atletas no Buriquioca Va´a, equivalente a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Canoa Havaiana. A largada será ao lado do Forte São João. O torneio é dividido entre as categorias individual, duplas e sexteto, tanto masculinas quanto femininas. Esta é a primeira de um total de três etapas. O evento é organizado pela Associação Bertioguense de Canoagem em parceria com a prefeitura de Bertioga.

Já no próximo sábado, 13, a partir das 17 horas, o Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves (rua Henrique Montez, s/nº – Centro) recebe o 9º Bertioga Fight Night de Muay Thai. O evento organizado pelo professor Luiz Brum contará com 25 lutas, sendo cinco delas serão disputas de cinturão. Para as lutas são esperados 50 atletas da Baixada Santista, Litoral Norte e Interior. Em uma das lutas principais, o atleta David Farias, que representa Bertioga, disputará o cinturão da categoria médio até 68kg contra um atleta de Santos. O torneio de muay thai acontecerá a partir das 17 horas, e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

