Tráfego lento na descida para o litoral paulista

Foto: Reprodução

Baixada Santista

Quem desce para o litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) encontra congestionamento devido excesso de veículos. Segundo informou a Ecovias, o tráfego lento é do km 27 ao km 43 na Imigrantes, e do km 26 ao km 31 da via Anchieta.

Para administrar a descida, o sistema está sob Operação Descida (7X3), com a descida ao litoral feita pelas pistas sul da Anchieta e Imigrantes e pista norte da Anchieta. Já a subida à capital é feita pela pista norte da Imigrantes.

Desde a meia-noite de terça-feira, 27, quando a Ecovias iniciou a contagem, mais de 30 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da Capital Paulista, a concessionária registrou a passagem de 15 mil veículos. Somente na última hora, desceram 7,2 mil veículos e subiram mais de 2,9 mil.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera – Guarujá).

Quem desce pela rodovia Mogi-Bertioga encontra lentidão do km 58 ao 77 e do km 91 ao 98. Já na Rio-Santos há tráfego intenso e pontos de lentidão entre Guarujá e São Sebastião.