Traficante detido com 50 pedras de crack no Centro

Homem, de 24 anos, foi detido atrás do Campo do União, e possuía, também, maconha e cocaína

Um traficante de drogas de Guarujá foi detido na noite de segunda-feira, 21, pela Polícia Militar, em Bertioga. Felipe Almeida do Rosário, 24 anos, é morador do bairro Vila Edna, em Guarujá, mas foi flagrado vendendo drogas atrás do Campo do União, no centro de Bertioga.

Rosário possuía uma sacola contendo 50 pedras de crack, 48 pinos de cocaína e 21 porções de maconha; além de R$ 120 em notas de 2 e 5 reais. O homem foi preso em flagrante.

Fotos: Reprodução/Google Earth e Divulgação/PM