Traficante procurado pela Interpol é preso em Peruíbe

Fábio Dias dos Santos foi condenado, em 2015, a 12 anos de prisão e seu nome foi incluído a lista de procurados da Interpol

O traficante internacional Fábio Dias dos Santos foi preso por policiais militares, na noite de domingo, 16, em um condomínio de luxo em Peruíbe. Ele é procurado pela Interpol por fazer parte de quadrilha ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa, América Central e África, via Porto de Santos. Fábio, conhecido como Cristiano Ronaldo ou Gordo, está condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, e havia mandados de prisão contra ele em 52 países.

Policiais da Força Tática chegaram ao local após apurarem que no condomínio estaria um traficante internacional. Eles foram até o condomínio BougainVille IV, onde encontraram o suspeito. No imóvel foi apreendida uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a fotografia do condenado, mas em nome de outro homem. Os policiais também recolheram na casa documentos do Porto de Santos sobre contêineres com drogas, e ainda de alguns navios que estão para chegar. A documentação revela que Fábio, apesar da condenação, estaria envolvido com o narcotráfico internacional.

O esquema realizado pela organização era investigado pela Polícia Federal desde 2013, nas operações Hulk e Oversea. De acordo com a PF, a droga era colocada em mochilas e sacolas, que eram inseridas nos contêineres por funcionários particulares, sem o conhecimento dos donos das cargas ou dos navios. A droga seguia junto com um lacre clonado, até o destino estabelecido, e lá, membros da organização criminosa rompiam os lacres, recuperavam a cocaína e colocavam os lacres clonados, para não gerar suspeitas.

O acusado foi condenado em 2015 juntamente com outros cinco homens: André de Oliveira Macedo, o André do Rap; Leandro Teixeira de Andrade, o Portuga; Jefferson Moreira da Silva, o Dente; e Luciano Hermenegildo Pereira. O juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara de Santos, determinou a inclusão do nome de Fábio na Difusão Vermelha, a lista da Interpol, que reúne 186 países membros com os nomes e as fotos de fugitivos com atuação mundial.

