Traficantes são detidos com drogas no Maitinga e Centro

Tiago Celestino Santos, 26, vendia drogas ao lado de uma lixeira; já um menor de idade andava com mais de 58 pedras de crack

Uma denúncia anônima resultou na prisão de Tiago Celestino Santos, de 26 anos, no bairro Maitinga, em Bertioga, na manhã de sexta-feira, 3. O indivíduo estava ao lado de uma lixeira, com bermuda verde e cabelo raspado do lado, conforme a descrição da denúncia e foi abordado por dois policiais militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago estava nervoso, mas não possuía nada irregular. Entretanto, ao verificar a lixeira, foram encontradas 44 pedras de crack, 21 pinos de cocaína e 38 porções de maconha.

Já no período da tarde, os policiais localizaram outro indivíduo em atitude suspeita no Centro. Um adolescente de 17 anos foi abordado na Rua General Osório e explicou aos PMs que iria comprar maconha de um conhecido que estava no mangue. Ele ainda jogou uma sacola no chão e tentou fugir, mas foi detido.

Durante revista, foram encontradas 58 pedras de crack, nove pinos de cocaína e 32 porções de maconha; além de R$ 311, com o menor de idade. Todos os entorpecentes foram apreendidos e o adolescente responderá na Justiça pela Vara da infância e Juventude.

Foto: JCN (delegacia)