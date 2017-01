Tragédia de ônibus universitário completa sete meses sem nenhum culpado

Foto: Mayumi Kitamura

Bertioga

MayumiKitamura

A tragédia que vitimou 17 universitários e o motorista do ônibus que fazia o transporte dos estudantes de São Sebastião a Mogi das Cruzes está próxima de completar oito meses e, até o momento, ninguém foi responsabilizado judicialmente. O advogado do caso, José Beraldo, conta o andamento dos processos envolvendo o acidente e afirma que, na próxima semana, deverá encontrar-se com o promotor de Bertioga a fim de confirmar o indiciamento dos proprietários da empresa de ônibus União do Litoral.

As famílias das vítimas protestaram no mês de dezembro em frente à delegacia de Bertioga para cobrar justiça. O advogado ressalta que, mesmo reconhecendo a complexidade do caso, ele acredita que o indiciamento já poderia ter sido garantido. Ele diz: “Pretendo falar pessoalmente com o promotor de justiça de Bertioga porque,em meu entendimento, essa morosidade não se justifica. O indiciamento de todos é medida de rigor e encontra amparo na lei pela gravidade dos fatos”.

José Beraldo conta que também busca o agendamento de uma nova reunião com o secretário de estado da Segurança Pública, que, anteriormente, havia garantido a ele que uma ação criminal seria impetrada. Desta vez, ele pedirá “rigor absoluto” no inquérito policial. Ele complementa: “Na verdade já poderia ter oferecido a denúncia contra os proprietários, por homicídio por dolo eventual – por 18 homicídios e lesões corporais. Agora estamos aguardando também que sejam designadas datas de audiências dos processos referentes a indenizações”.

O acidente com o ônibus ocorreu na noite de 8 de junho de 2016, quando os universitários voltavam de Mogi das Cruzes para São Sebastião pela rodovia Mogi-Bertioga. Eles retornavam de comboio quando ocorreu o capotamento.