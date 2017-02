Transporte infantil segue com monitoria e gratuidade em SS

Decreto foi assinado na quarta-feira, encerrando boatos e preocupação dos pais

Os alunos da rede municipal de ensino de São Sebastião continuarão com transporte gratuito, com monitores nos ônibus, de casa até a porta da escola. Decreto nesse sentido foi assinado na quarta-feira, 8, pela administração municipal. Foi anunciado, no início do mês, que o serviço para as crianças da cidade sofreria alterações, passando a ser realizado sem monitoria, o que causou preocupação e uma série de reclamações de pais de alunos, conforme relatou, na sessão de terça-feira, 7, o vereador Ernaninho Primazzi (PSC): “Como deixar um filho de oito anos ir e voltar sem nenhuma supervisão, em uma linha comum? Muito arriscado, eu mesmo não deixaria”. Ele solicitou ao município que mantivesse o projeto de transporte, o programa Caminho da Escola, nos mesmos moldes, encerrando os boatos que afligiam os pais.

Com o decreto, o programa segue garantindo transporte gratuito monitorado a todos os alunos da rede que moram em trecho superior a 1km da escola. As crianças que residem a menos de mil metros do colégio e que, eventualmente, necessitem da condução terão seus casos avaliados individualmente pela Secretaria Municipal de Educação.

