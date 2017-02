Tratamento de resíduos sólidos é discutido em Ubatuba

Criação de cooperativas de coleta e melhoria na logística e estrutura de depósito do lixo e transbordo foram debatidos

Representantes da Secretaria de Serviços de Infraestrutura Pública, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social da prefeitura de Ubatuba assistiram a uma apresentação dos responsáveis pelo projeto Oroboro, que propõe uma adequação ambiental, jurídica e social do sistema de tratamento de resíduos sólidos para o município. O encontro aconteceu na manhã de quinta-feira, 16.

Após uma breve contextualização sobre a importância do meio ambiente e a questão do lixo na sociedade atual, a equipe pontuou possíveis soluções e ideias que abrangem educação ambiental e conscientização da população, criação de cooperativas de coleta e melhoria na logística e estrutura de depósito do lixo e transbordo.

O coordenador do projeto, Leonardo Donato, explica: “A implementação de um sistema eficaz e a gestão adequada dos resíduos sólidos, através de um projeto com âmbito socioambiental, irá aumentar a quantidade de materiais reaproveitados, não só reduzindo gastos com as toneladas retiradas do município, mas também gerando mais empregos e corrigindo os problemas existentes”.

O secretário adjunto de Cidadania e Desenvolvimento Social Vanderlei Amorim reconheceu a importância do projeto e comentou que a secretaria está de portas abertas para amadurecer e analisar o que pode ser feito dentro dos quatro anos, visto que a prefeitura está com o orçamento enxuto.

O secretário de Serviços de Infraestrutura Pública Pedro Tuzino parabenizou a equipe pelo trabalho, salientando que é muito difícil que pessoas jovens tenham uma preocupação tão grande com o meio ambiente. “É um trabalho difícil, um grande desafio, mas que é preciso começar, e essa gestão já está entrando nesse processo. Vamos apoiar para que a empresa que vencer a licitação prevista sobre a gestão dos resíduos em Ubatuba possa ouvir a proposta e estudar uma parceria”.

