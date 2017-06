Três instituições concorrem a licitação do Hospital Municipal de Cubatão

Instituições participarão de concorrência pública prevista para o mês de julho

Três instituições candidataram-se à licitação pública para realizar a gestão do Hospital Municipal Luis Camargo da Fonseca e Silva, a partir de sua reabertura, em setembro, conforme prevê o cronograma fixado pela prefeitura. São elas: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH); Fundação São Francisco Xavier; e Sociedade Beneficente Caminho de Damasco.

O cronograma de reabertura do hospital, fechado desde junho de 2016, prevê que, ainda este mês, seja lançado o edital de concorrência para escolha da entidade administradora. Em julho, haverá a divulgação do resultado da concorrência e, em agosto, será assinado e publicado o contrato, habilitando a entidade vencedora a reiniciar as atividades do hospital no mês seguinte.

A escolha da nova gestora do hospital será feita com o mecanismo das Parcerias Público Privadas (PPP), com a diferença de que a parceria com a prefeitura exige que a organização contratada não tenha finalidades lucrativas e conte com habilitação técnica para administração hospitalar.

A empresa vencedora poderá prestar serviços ao SUS e realizar toda e qualquer atividade implantada no hospital, como exploração econômica do estacionamento; cantina/restaurante; publicidade; atendimento a convênios e particulares. O hospital público será alvo de filantropia de modo semelhante ao funcionamento das Santas Casas.

Para viabilizar a reabertura, haverá um investimento inicial, a cargo da entidade parceira, no valor de R$ 6 milhões, para readequação sanitária, infraestrutura, mobiliário, equipamentos e tecnologia de informação.

