Triathlon Internacional de Santos abre calendário do esporte na cidade

Ao longo da temporada, Santos receberá cinco etapas do Troféu Brasil e outras três do Terracom Duathlon

O calendário de triathlon em Santos será aberto no próximo fim de semana com o tradicional Triathlon Internacional de Santos, considerada a maior prova do gênero na América Latina. Além disso, ao longo da temporada, a cidade também será também palco para cinco etapas do Troféu Brasil e mais a novidade do ano: três etapas do TerracomDuathlon.

OTrithlon Internacional de Santos será realizado no domingo, 12, na praia do Boqueirão e novas inscrições serão aceitas até sábado, 11. A primeira largada será às 7h30 na categoria Profissional, tanto feminino quanto masculino.

As outras provas estão programadas para março e maio. No caso da 27ª edição do Troféu Brasil, a previsão é para o dia 26 de março, enquanto o Duathlon deverá iniciar em 7 de maio.

Núbio de Almeida, diretor da empresa organizadora dos eventos, NA Sports, comentou os eventos programados.Disse ele: “Estamos confiantes numa grande temporada. Planejamos tudo com muito cuidado e estamos preparados para realizarmos provas organizadas e com a participação efetiva de todos”.

O 26º Triathlon Internacional de Santos é uma realização da NA Sports, com o patrocínio da Gatorade e Santaconstância. O evento conta com o apoio da prefeitura de Santos, por meio da Secretaria de Esportes.

Calendário de Provas – 2017

26º Triathlon Internacional de Santos: 12/02

27º Troféu Brasil de Triathlon: 26/03 – 25/06 – 03/09 – 08/10 – 10/12

TerracomDuathlon:07/05 – 20/08 – 12/11

Santos

Foto: Francisco Arrais/PMS