Trilhas e observação de pássaros marcam o mês do Meio Ambiente

Cubatão também oferece palestras, exposições, debates e exibição de filmes, até o dia 30 de junho

Cubatão iniciou, em 30 de maio, as atividades comemorativas do Mês do Meio Ambiente, com programação extensa até o dia 30 de junho. A cidade é reconhecida internacionalmente pela recuperação ambiental realizada no final do século passado – destacada há 25 anos durante a realização da Conferência Eco-92 no Rio de Janeiro.

Depois de passar pela Unidade Municipal de Ensino D. Pedro I, na Vila Natal, prossegue nesta sexta-feira, 2, a mostra Ecofalante, com sessão de filmes de caráter ambiental, na Escola Estadual Julio Conceição (rua Ana Nery, Vila Couto) a partir das 14 horas, para os alunos.

Nesse sábado, 3, das 8h às 12 horas, ocorre no salão paroquial da Igreja São Judas Tadeu a apresentação dos temas desse ano da Campanha da Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida; Biomas: Mata Atlântica e Manguezal; e Poluição do Ar. A igreja fica na avenida das Américas, 365, Jardim Casqueiro. No domingo, 4, haverá um mutirão de limpeza na faixa da linha ferroviária, na Vila dos Pescadores, a partir das 8 horas.

Já a abertura oficial será realizada na segunda-feira, 5, às 9 horas, com uma exposição de fotos e de orquídeas no paço municipal e o plantio de mudas na rua Bernardo Pinto, ao lado da prefeitura. Ao longo de junho, ocorrem palestras, mostra de filmes, atividades culturais, trilhas, mutirão de limpeza, ecopedalada e atividade de observação de pássaros.

Também no dia 5, às 19 horas, tem mesa-redonda na ETEC Centro Paula Souza (rua Tamoios, 230, Vila Couto). No mesmo local, o ciclo de palestras tem início no dia 6, às 14 horas, com duas palestras: Direito à Água, Direito à Saúde e Direito à Vida, com Rosilma Roldan, advogada, psicopedagoga e mestranda em direito da saúde, e Meio Ambiente e Saúde, com Marcelo Lamy, professor do programa de pós-graduação stricto sensu, em direito ambiental e internacional, da Universidade Católica de Santos.

O ciclo continua às 19 horas, no mesmo local, com mais dois encontros: Nova Consciência Ambiental, com o professor Fábio Nunes, secretário de Cultura de Santos, e Projetos Sustentáveis, com Paulo Nelson Macuco Araújo, da Paju S.A. Engenharia.

No dia 7, às 19 horas, o ciclo será realizado na Câmara Municipal, com o debate Bem-Estar Animal: Guarda Responsável, com o vereador e médico-veterinário Anderson de Lana e o veterinário Eduardo Filetti. No dia 8, de volta ao Centro Paula Souza, também às 19 horas, o ciclo se encerra com o tema Fiscalização Ambiental, com João Thiago Wohnrath Mele, diretor da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental do Estado de São Paulo. Também no dia 7, às 8 horas, o galpão de triagem da ABC Marbas comemora, com um café da manhã, o Dia Municipal do Catador de Material Reciclável.

No dia 10, os alunos da UME Usina Henry Borden e demais interessados participam de uma atividade de observação de pássaros no entorno da escola, com início previsto para as 7 horas. No dia 13, às 14 horas, a Biblioteca Municipal promove a atividade Ponto Miss – Filmes Ambientais. No dia 18, com concentração às 8 horas, comunidade, Instituto Federal e prefeitura unem-se no mutirão de limpeza às margens do rio Casqueiro. No dia 25, ocorre a ecopedalada Parque a Parque, com saída do parque Anilinas às 8 horas, com destino ao parque Itutinga Pilões.

Haverá também passeios pela trilha do Passareúva, no parque estadual da Serra do Mar, voltados para alunos das redes municipal e estadual e, também, para os demais participantes da programação. As saídas serão realizadas nos dias 7, 9, 14, 21 e 28 de junho.

Foto: Rodrigo Fernandes/Secom Cubatão