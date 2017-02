Trio desacata bombeiro na praia da Enseada

Dois homens e um adolescente ameaçaram um bombeiro na tarde de domingo, 12

Um bombeiro foi desacatado e ameaçado por dois homens e um adolescente na tarde de domingo, 12. Segundo o boletim de ocorrência, o bombeiro estava em dupla e teria alertado os banhistas sobre o risco de afogamento no local. Mas os homens não gostaram da abordagem e xingaram o bombeiro com palavras de baixo calão, pedindo para que retirasse o bote do local em que eles estavam.

Em seguida, quando o bote dos bombeiros encalhou na praia, os indivíduos tentaram agredir a vítima, mas foram impedidos por outros membros do Corpo de Bombeiros. Todos foram levados à Delegacia de Polícia de Bertioga para prestar esclarecimentos. Foi registrado um boletim de ocorrência contra os autores por desacato e ameaça. Ninguém foi preso.

Foto: Dirceu Mathias/PMB