Trio rouba carro e R$ 6 mil de jovem em Bertioga

Um jovem de 22 anos foi alvo de um trio de assaltantes na madrugada de domingo, 16. A ocorrência aconteceu por volta das 3h30, em um condomínio na rua Prudente de Moraes, no centro de Bertioga, quando a vítima chegava em casa. Os três criminosos, um deles armado com um revolver cromado, abordaram o rapaz na garagem do edifício.

Os ladrões levaram a carteira com documentos; um celular; o carro Peugeot branco, modelo 208; e mais R$ 6 mil em espécie. O veículo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 17, após o dono ser informado por conhecidos de que um automóvel parecido com o seu estaria estacionado na avenida Anchieta, próximo ao número 2000. Os bandidos ainda não foram identificados.

