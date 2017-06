Trio rouba mais de R$ 11 mil de empresa de transporte

Os ladrões mantiveram os funcionários reféns durante todo o assalto

Uma empresa de transportes de Bertioga foi assaltada, na manhã de sábado, 3, quando o fiscal foi rendido por assaltantes no pátio do estabelecimento. Eles subtraíram a quantia de R$11.506,40. Os indivíduos pularam o muro do local por volta das 11 horas, anunciaram o assalto e renderam o fiscal, que, em seguida, foi levado à sala de conferência, na qual ficou trancado junto a outros funcionários. De acordo com o boletim de ocorrência, somente um dos homens estava armado com um revólver calibre .38.

Um dos funcionários tentou fugir da ação dos bandidos, mas, ao tentar pular o muro, foi puxado de volta e acabou fraturando a perna. Os ladrões fugiram com diversos malotes de dinheiro, além do celular da empresa e R$ 90 em espécie, de um empregado.

Foto: JCN