Turismo reúne-se com agências de mergulho para discutir avanços na área

Folheto unificado e maior divulgação das atividades de mergulho na cidade foram debatidos

A Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela realizou, na sexta-feira, 19, uma reunião com agências de mergulho com o objetivo de desenvolver um folheto unificado sobre esta prática para ser apresentado em feiras no país e no exterior.

Além da proposta do folheto unificado, foi discutida ainda a questão da divulgação da atividade de mergulho na cidade, que deverá ser mais intensa a partir de agora. A Secretaria de Turismo ressalta que a iniciativa em promover um encontro com as agências é uma nova prática adotada pela atual gestão, voltada ao fomento e à divulgação do segmento.

Participaram da reunião representantes das agências Colonial Diver, Mar e Vida e Alpha Mergulho, além do diretor de Desenvolvimento Turístico e Equipamentos da Secretaria de Turismo Luiz Maio.

Ilhabela

Da redação

Foto: Divulgação