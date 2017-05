TV Costa Norte inicia novo programa nesta segunda

Programa Opinião abordará temas de interesse regional, sempre com a participação de vários entrevistadores

A TV Costa Norte – 48 UHF inicia nesta segunda-feira, 15, uma novidade em sua grade de programação. Sempre com mais de um entrevistador, o programa Opinião abordará temas regionais em formato mesa-redonda.

O diretor-presidente do Sistema Costa Norte, e um dos entrevistadores do programa, Ribas Zaidan, conta que este será mais um canal aberto à população para exporem suas opiniões sobre os mais variados temas. Disse ele: “A cada programa discutiremos temas de interesse da nossa região e todos poderão participar, enviando perguntas e posicionamentos”. Também integram o painel de entrevistadores o advogado Ênio Xavier, os jornalistas Sérgio Magri e Alexandre Morales e, ainda, em participações especiais, o consultor e jornalista Rodolfo Amaral.

O primeiro programa, nesta segunda-feira, abordará questões ambientais com o coronel João Leonardo Mele, ex-comandante geral da Polícia Militar e diretor-presidente do Instituto de Segurança Socioambiental, e mestre em direito ambiental.

A transmissão do Opinião será ao vivo sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, do meio-dia às 13 horas, com transmissão simultânea pela rádio Praia FM-106,1, site (costanorte.com.br) e página do Facebook do Sistema Costa Norte. A reprise do programa será transmitida às 19 horas pela TV Costa Norte, que também pode ser assistida pelo canal 15 da NET na Riviera de São Lourenço.

Foto: Reprodução