Ubatuba tem novo secretário de Meio Ambiente a partir desta segunda

Wilber Schmidt Cardozo passa a acumular as secretarias de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano

A partir desta segunda-feira, 24, o secretário municipal de Habitação e Planejamento Urbano, Wilber Schmidt Cardozo, passa a ocupar interinamente a pasta do Meio Ambiente. O então secretário, Virgilio Barroso, pediu desligamento do governo municipal por motivos de saúde.

Wilber é arquiteto com pós-graduação em Gestão Ambiental e pretende dar continuidade aos trabalhos que já vinham sendo executados, dando ênfase à intensificação da educação ambiental nas escolas para criar a cultura de preservação desde cedo nos jovens e nas crianças. “Ressalto que, em uma cidade com aproximadamente 89% de Mata Atlântica preservada, não podemos permitir ações de degradação ambiental, ora seja por especulação, ora seja por invasões de terra”, destacou o novo secretário de Meio Ambiente.

As invasões são grande parte das preocupações de Wilber. “Os desmatamentos para futuros parcelamentos irregulares de terra causam sérios problemas ambientais, sociais e de saneamento, poluindo nossas nascentes e rios”, disse.

Ainda de acordo com Wilber Cardozo, o trabalho conjunto entre as secretarias municipais de Habitação e Planejamento Urbano, Meio Ambiente, e demais órgãos tais como as Polícias Militar e Ambiental, Promotoria Estadual, GAEMA, Instituto Florestal, a fiscalização será intensificada em todas as unidades ambientais de Ubatuba.

Foto: Divulgação