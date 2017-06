Ubatuba oferece treinamento gratuito para garçons

Treinamento será oferecido nos dias 3 e 4 de julho, no Itamambuca Eco resort

O Itamambuca Eco Resort oferece, nos dias 3 e 4 de julho, um treinamento gratuito para garçons, em Ubatuba. O curso é desenvolvido para os interessados em ingressar no mercado de restaurantes ou para quem já trabalha na área e quer realizar uma reciclagem. As vagas são limitadas e devem ser feitas por telefone ou e-mail.

No treinamento, o participante exercitará as competências necessárias para desempenhar a ocupação de garçom/garçonete em oito sessões: apresentação pessoal e postura profissional; preparar o ambiente de trabalho; recepcionar e acomodar o cliente; apresentar os serviços do estabelecimento; servir o cliente; atuar como elo de comunicação; conhecer a preparação básica dos alimentos e bebidas; e finalizar os serviços.

As aulas serão ministradas no Itamambuca Eco Resort ( Rod Br 101, km 36, praia de Itamambuca), das 11 às 15 horas, com coffee break incluso e certificado de participação. Inscrições com Josiane, pelo telefone (12) 3834-3000 ou pelo e-mail rh@itamambucaecoresort.com.br. O curso tem apoio da Associação Comercial de Ubatuba.

Foto: Reprodução/Internet