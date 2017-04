Ubatuba sedia Campeonato Brasileiro de Beach Wrestling

Campeonato da modalidade conhecida como ‘Luta de Praia’ é última chance de garantir vaga para o Pan

A praia do Perequê Açu recebe, neste domingo, 30, o Campeonato Brasileiro de Beach Wrestling 2017. Com uma prévia de 60 inscritos, a competição tem início às 9 horas da manhã, com a pesagem dos atletas que vem de todo o país, seguida das disputas em sete categorias de peso – no masculino, nas divisões 70kg, 80kg, 90kg e acima de 90kg. No feminino, as categorias são 60kg, 70kg e acima de 70kg.

O torneio, organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling – CBW, credencia os campeões a participarem do Campeonato Pan-americano de Wrestling 2017, de 6 a 8 de maio, em Lauro de Freitas, na Bahia.

“É a última chance para os atletas tentarem vaga para o Pan-americano. Tanto os campeões em Ubatuba, quanto os campeões do torneio realizado em Itanhaém, em 2016, serão avaliados pela comissão técnica. A partir daí definiremos a equipe que vai representar o Brasil no Pan-americano de Wrestling 2017, na Bahia”, explicou o superintendente da Confederação Brasileira de Wrestling, Roberto Leitão.

Modalidade

O beach wrestling ou Luta de Praia é disputado em uma área circular de 9 metros delimitada na areia. Os atletas disputam round único de três minutos e quem fizer três pontos primeiro vence. Para pontuar, o lutador deve derrubar o adversário no solo ou retirá-lo da área delimitada, ações que valem um ponto. Se o adversário cair com as costas expostas ao solo é concedido dois pontos ao oponente. Não existe luta no solo. Se houve empate, vence quem fez a pontuação de maior valor ou marcou o último ponto do embate.

A vestimenta também é diferente do wrestling olímpico. Os homens lutam apenas de bermuda, já as mulheres lutam com short e top. Os atletas recebem pulseiras ou tornozeleiras nas cores azuis ou vermelhas para que o árbitro sinalize ao público as pontuações.

Foto: Renato Sette/CBW