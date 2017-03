Ubatuba terá corrida de aventura em março

Largada da corrida multiesportiva será na praia Ubatumirim, no dia 18

Ubatuba recebe, no sábado dia 18 de março, a primeira etapa do Haka Race – Corrida de Aventura de curta e média distância. A largada acontece na praia Ubatumirim – km 19, rodovia Rio Santos (Bar de Praia Jundu). A expectativa é que participem cerca de 500 atletas.

A corrida de Aventura é uma competição multiesportiva, que envolve várias modalidades de esportes de aventura. Os principais são mountain bike, trekking, canoagem, técnicas verticais e orientação. As provas do Haka são classificadas e tem suas distância da seguinte forma:. Haka Mini Race (15 km), Haka Race (35 e 50 km), Haka Expedition (150 a 300 km). O Mini Race, como o próprio nome diz, é uma mini prova com todas as modalidades, porém sem o mapa e navegação desenvolvida e pensada especialmente as pessoas que desejam iniciar no mundo das corridas de aventura.

De acordo com a organização do evento, não existe um percurso demarcado e nem uma ordem determinada para as modalidades. É necessário se utilizar de conhecimentos de orientação e navegação para poder passar pelos postos de controle (PC), marcados no mapa (carta topográfica), tomando os caminhos mais curtos ou mais rápidos e registrando a passagem da equipe no local definido pela organização em ordem cronológica. Vence a equipe que completar primeiro.

Para se inscrever, basta acessar o site http://www.hakarace.com/web/hakarace/?page=inscricao&m=1&id=21.

Foto JCN/Arquivo